La Questura di Sassari, insieme al Provveditorato degli Studi di Sassari, ha lanciato il progetto "Educazione alla legalità" per coinvolgere gli studenti degli istituti scolastici della Provincia che hanno aderito all'iniziativa. L'obiettivo del progetto è sensibilizzare i giovani sull'importanza di comportamenti responsabili e sulla partecipazione attiva nella società, promuovendo una cultura della legalità.

In giornata, esperti della Questura di Sassari e del Commissariato P.S. di Olbia hanno condotto incontri presso alcune scuole di Sassari ed Olbia, permettendo agli studenti di discutere con agenti di polizia su vari argomenti, come la legalità, la violenza di genere, il rispetto delle regole, i pericoli legati all'utilizzo inappropriato di internet e dei social network, il bullismo, il cyberbullismo, il consumo di alcool e droghe, e la sicurezza stradale.

Particolare attenzione è stata dedicata al tema del cyberbullismo e ai potenziali rischi legati all'uso non corretto della rete e dei social media, incoraggiando un utilizzo consapevole delle piattaforme online per prevenire situazioni pericolose. Durante l'incontro, sono state illustrate le misure preventive stabilite dal Questore di Sassari, tra cui l'ammonimento per atti di cyberbullismo e il daspo urbano applicabile anche ai minori, con l'obiettivo di garantire la sicurezza di tutti i cittadini.

Alla fine della giornata, gli studenti hanno avuto l'opportunità di esplorare le auto della Polizia e il loro equipaggiamento, suscitando grande interesse e curiosità. Il progetto ha fornito agli studenti una migliore comprensione dell'importanza della legalità e del ruolo che le loro azioni giocano nella comunità, creando al contempo un momento di dialogo e di vicinanza tra la Polizia di Stato e i giovani.