Aiutare le persone in difficoltà e restituire loro la dignità.

Con questo obiettivo nasce l’Emporio della Solidarietà Braccia tese di Sassari, che attualmente sostiene 100 famiglie al mese.

Il market solidale “è un luogo unico, dove le persone non sono fruitori passivi di un servizio, ma i veri protagonisti di un percorso di miglioramento”, ci racconta il fondatore dell’associazione, Mattia Mulas. È proprio lui che ci apre le porte e del market per spiegarci come funziona.

Le persone, attraverso una tessera a punti, calcolati in base al numero dei componenti in famiglia e al reddito, possono fare la spesa gratis e “acquistare”, oltre ai prodotti alimentari, beni per l’igiene della persona e della casa, per l’infanzia e per la scuola.