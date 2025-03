Due minorenni sono stati fermati lunedì sera a Ozieri dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della Compagnia in possesso di droga, pistole e coltelli. I due ragazzi avevano stabilito la loro base in un edificio dismesso vicino alle scuole, dove c'era un continuo via vai di persone, attirando l'attenzione delle forze dell'ordine.

I militari hanno deciso di intervenire lunedì sera, cogliendo i due giovani mentre confezionavano dosi di stupefacenti. Durante la perquisizione, è emerso che uno dei due aveva un coltello a serramanico di 28 cm e una pistola replica di una Beretta modello 92, priva del tappo rosso obbligatorio e identica all'originale.

Nelle abitazioni dei due sono stati trovati quasi 600 grammi di marijuana già preparata per lo spaccio, pistole Beretta 92 a salve senza tappo rosso, un passamontagna, munizioni e strumenti per il confezionamento della droga. I due sono stati trasferiti in un centro di prima accoglienza su disposizione della Procura dei minorenni di Sassari.