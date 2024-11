Nell’ambito dei rinforzati controlli condotti recentemente dai Carabinieri della Compagnia di Sassari per prevenire e reprimere reati, due individui sono stati arrestati per evasione e furto in due diverse occasioni. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno fermato e arrestato un uomo che violava gli arresti domiciliari passeggiando per le strade del centro.

In un'altra circostanza, una ragazza ha chiesto aiuto a una pattuglia dei Carabinieri dopo che le era stata rubata la borsa con il portafogli e una carta di credito all'interno di un bar. I Carabinieri hanno individuato e arrestato la ladra, recuperando la refurtiva e restituendola alla proprietaria.

Entrambi gli arresti sono stati convalidati dalla magistratura e i detenuti sono stati trasferiti alla Casa Circondariale di Sassari “Bancali”. La colpevolezza sarà determinata solo al termine delle indagini e con una sentenza definitiva.