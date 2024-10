Una dottoressa di Palau ha deciso di chiudere il suo studio medico a causa degli insulti ricevuti. La Direzione aziendale della Asl Gallura ha espresso massima solidarietà nei confronti della dottoressa e ha dichiarato: "Verificheremo quanto è accaduto e ci auguriamo che ci siano margini affinché possa riprendere in tranquillità e serenità il proprio servizio".

La direzione ha anche chiesto rispetto per gli operatori sanitari che scelgono di operare nei centri più periferici, offrendo servizi nonostante le difficoltà. Inoltre, la Asl Gallura ha sottolineato l'importanza di rispettare i medici per la loro dedizione alla cura dei malati, specialmente in un periodo di grave carenza di personale medico.

Questo episodio è avvenuto nel giorno in cui si celebra San Luca, patrono dei medici, sottolineando l'importanza di riconoscere il ruolo fondamentale che svolgono nella società.