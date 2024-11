Chiuderà i battenti domani, domenica 10 novembre, dopo tre giornate di incontri e presentazioni, Un’isola e i suoi libri, la fiera dell’editoria libraria sarda promossa dal Comune di Sassari col sostegno della Regione Sardegna e la cura dell’Associazione Editori Sardi in partenariato col festival letterario Mediterranea. Culture, scambi, passaggi. La giornata conclusiva della manifestazione, ospitata dal Padiglione Tavolara di Sassari, sarà dedicata agli uomini e alle donne che hanno dato lustro alla Sardegna.

Alle 11 la cantautrice algherese Claudia Crabuzza, Targa Tenco per Com un soldat, interverrà come scrittrice con L’eredità delle donne di casa Lussu (Archivi del Sud) sul rapporto tra Joyce Lussu e Giovanna Serri, contadina e tessitrice. Dialogherà con Enedina Sanna, sullo sfondo l’organetto di Dilva Foddai.

Dell’architetto, politico, giornalista e ideologo dell’indipendentismo sardo Antoni Simon Mossa parleranno Luciano Deriu, autore di Antoni Simon Mossa. L’architetto delle libertà (Carlo Delfino Editore), e Pietro Simon Mossa, figlio dell’architetto. La mattina si chiuderà con la presentazione di Quaderni Verdi (Catartica Edizioni), romanzo corale di amicizia al femminile per l’esordio letterario di Federica Abozzi, che dialogherà con la poetessa Luana Farina.

Nel pomeriggio, alle 15.30, la Pane e fiabe, performance-laboratorio dedicata ai più piccoli, con la narratrice ed editrice Enedina Sanna. Si impasterà il pane e si aspetterà che lieviti ascoltando fiabe e racconti. A seguire due esordi: Familienalbum (Ischìre) di Katia Fundarò, in dialogo con Maria Rita Piras, e L’imprevedibile accade (Arkadia), romanzo di amori e ideali nella Cagliari della Seconda Guerra Mondiale, debutto nella narrativa di Giorgio La Spisa, già assessore e consigliere regionale e direttore generale al Comune di Cagliari. Dialoga con l’autore Antonio Meloni. A seguire Ilario Carta parlerà con Ruggero Roggio di Japanischer Garten (Arkadia Editore): a inizi anni Ottanta la vicenda del giovane ingegnere chimico Antero Congera racconta l’inizio della globalizzazione e i sogni delle generazioni di giovani costretti a lasciare l’Italia.

Il Gran Samà (Catartica Edizioni), storia di avventure e di mari, pirati e inclusione, sarà presentato dall’autrice Maria Daniela Carta con la cantante Zaira Zingone. A chiudere lo scrittore Giampiero Muroni in dialogo con Lorena Piras su Zafferano (Il Maestrale): nell’esistenza sempre uguale di Tiberio, insegnante in pensione, irrompono un vecchio amore e il ricordo di un lontano fatto di sangue, fornendogli gli strumenti per capire meglio la sua vita e il rapporto con i familiari.