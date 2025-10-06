Un’eccellenza nata in Sardegna entra a far parte di uno dei più importanti player del turismo digitale in Italia. Blastness, azienda leader nella fornitura di tecnologie per le prenotazioni alberghiere, ha acquisito il 100% di Prossima Isola S.r.l., società sassarese proprietaria di Mentefredda – tra le realtà più riconosciute nel digital marketing turistico e nel revenue management – e socio fondatore di Vuit, brand innovativo dedicato alle esperienze digitali per hotel e gruppi alberghieri.

L’operazione rappresenta un passaggio strategico di grande rilevanza: da un lato, Blastness rafforza ulteriormente la propria leadership di mercato, che la vede da oltre 15 anni come primo fornitore di sistemi di prenotazione per hotel a 5 stelle in Italia, superando quota 2.000 strutture ricettive clienti e ampliando la propria presenza anche in settori come i parchi divertimento e i portali turistici. Dall’altro, sancisce il riconoscimento del percorso compiuto da Prossima Isola, realtà nata ad Alghero nel 2009 e cresciuta fino a diventare un punto di riferimento nazionale grazie a competenza e visione.

Innovazione sarda, visione nazionale

Fondata nel 2009 ad Alghero, Mentefredda ha costruito negli anni una solida reputazione collaborando con alcune delle più importanti realtà del turismo italiano: da L’Ea Bianca Luxury Resort a Su Gologone Experience Hotel, da Hotel Stella Maris e Is Molas fino a strutture d’eccellenza come La Cocumella di Sorrento, Il Bottaccio Relais & Chateaux in Toscana, Olympic Spa Hotel in Trentino, oltre a grandi parchi come Leolandia e CanevaWorld Resort e portali di destinazione come Alghero Experience e Pantelleria Island.

Accanto a Mentefredda, il progetto Vuit ha segnato un ulteriore salto di qualità: una soluzione che integra design, user experience e marketing per creare percorsi digitali immersivi e personalizzati, scelta già da gruppi come Club del Sole, HNH Hospitality, Rizzante Hotels e Gruppo ABC.

“Un team di grande valore per una proposta ancora più completa”

“Questa operazione è la dimostrazione concreta della volontà di Blastness di continuare a investire in una proposta sempre più completa e ad alto valore aggiunto”, spiega Andrea Delfini, CEO di Blastness. “In Prossima Isola abbiamo trovato un team di grande esperienza, competenza e passione. Insieme potremo offrire ai nostri clienti soluzioni ancora più integrate e innovative, capaci di generare risultati concreti".

Per Marco Montalto, socio e direttore commerciale di Prossima Isola, l’ingresso nel gruppo segna una nuova fase di crescita: “L’acquisizione da parte di un leader consolidato come Blastness ci permette di offrire tecnologie di assoluta eccellenza, sfruttare il potenziale dell’intelligenza artificiale e rafforzare le prospettive di sviluppo. La forza e la visione di Blastness saranno determinanti per portare le strutture ricettive verso nuovi traguardi di competitività e innovazione.”

Continuità e nuove opportunità

L’acquisizione conferma l’interesse di Blastness a investire nel territorio sardo e prevede la piena continuità per le aziende del gruppo Prossima Isola, sia per quanto riguarda l’organico, che per quanto riguarda i prodotti e i servizi offerti e il rapporto con i clienti di Mentefredda. I soci di Prossima Isola manterranno i rispettivi ruoli dirigenziali all’interno dell’azienda con il prezioso supporto strategico del Gruppo Blastness.

Il nuovo amministratore unico di Prossima Isola è Andrea Delfini. Il nuovo consiglio di amministrazione di Mentefredda prevede Gabriele Del Curto nel ruolo di Amministratore Delegato con gli ingressi di Andrea Delfini - già Presidente e CEO di Blastness SpA - nel ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e di Piergiorgio Schirru - già Vicepresidente esecutivo e COO di Blastness SpA - in qualità di nuovo Consigliere Delegato.

Con questa acquisizione, Blastness conferma la sua missione: supportare hotel e strutture ricettive con tecnologie, strategie e servizi che coniugano innovazione e know-how. Per Prossima Isola, invece, è il coronamento di un percorso iniziato in Sardegna e capace di portare un’idea nata a Sassari e ad Alghero nel cuore di uno dei più importanti gruppi italiani del settore.

Blastness

Blastness, azienda italiana nel settore travel-tech, è il principale one-stop-shop per lo sviluppo alberghiero digitale attraverso la fornitura di tecnologie avanzate, servizi e consulenze strategiche a oltre 2.000 hotel indipendenti, gruppi e catene alberghiere. Leader in Italia da oltre 15 anni consecutivi nella fornitura ad hotel 5 stelle di CRS, sistema di vendita e distribuzione online. Fondata nel 2004 da Andrea Delfini, l’azienda ha sedi legali a Milano e Londra e operative a Roma e a La Spezia.