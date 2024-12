Glocal annuncia che domani, martedì 10 dicembre, alle 16:30 presso la Sala Angioy della Provincia di Sassari, si terrà una tavola rotonda dal titolo "Dalla Sabbia alla salute, inclusione e sport a Sassari." Questo evento, presieduto da Carlo Sanna, si propone di esaminare il ruolo cruciale dello sport nella società locale, analizzando come possa rappresentare un efficace strumento di inclusione, benessere e salute, con particolare attenzione alle realtà e alle storie che arricchiscono il territorio. Il programma prevede interventi di vari esperti che condivideranno le proprie esperienze e competenze in diversi settori. Tra i relatori confermati troviamo la Prof.ssa Tiziana Secchi, tecnica della nazionale paralimpica FISDIR e insegnante di sostegno; Sara Cocciu, campionessa paralimpica italiana di atletica; il Dott. Adolfo Pacifico, medico diabetologo; il Prof. Salvatore Sabino, responsabile della scuola calcio ASD San Paolo Sassari; Giovan Tommaso Murrighile, educatore professionale; il Dott. Mario Santona, Vice Presidente della Tennistavolo Sassari; Carmelo Ortu, Presidente dell’ASD Footvolley; Stefano Caredda, Vice Presidente della Prometeo A.I.T.F. Onlus; la Dott.ssa Alessandra Pirreda, Presidente del gruppo Intercomunale Aido Sassari-Ittiri; Alessia Cosso e Fabio Mara, guide ambientali escursionistiche AIGAE e RAS; e la Prof.ssa Luisa Pandolfi, docente dell’Università di Sassari. L'evento, patrocinato dall'Università di Sassari e con la partecipazione confermata dell'Assessora Nicoletta Puggioni, prevede interventi di massimo 10 minuti per relatore, seguiti da un dialogo costruttivo sulle prospettive future per il territorio, promuovendo uno sviluppo inclusivo attraverso lo sport. L'ingresso è libero per tutti coloro interessati. Per ulteriori dettagli, è possibile contattare la segreteria organizzativa di Glocal o seguire gli aggiornamenti sui social media dell'associazione.