“Chissà se all'hotel Margherita a Golfo Aranci in Sardegna ascoltano mai Maggese... Un abbraccio a tutti gli amici della Sardegna che, come ogni tour, partono per vedermi live. Spero mi sia data la possibilità di suonare in uno stadio anche lì prima o poi. (Fino a quando i telefoni non sono diventati smartphone, le canzoni nascevano sui foglietti degli alberghi)”.

Sono le parole di Cesare Cremonini che, sul proprio profilo Instagram, ha postato la foto di un biglietto scritto a mano con alcuni versi di “Maggese”, una delle canzoni del cantante bolognese che ha riscosso più successo.

Il passare del tempo, rappresentato dai cicli della natura, è il tema di questo pezzo magnifico uscito nel 2005 e che ha dato il nome anche al disco.

La Sardegna, tra i suoi paesaggi incantevoli e il mare strepitoso, ha contribuito quindi alla nascita dei primi versi di una canzone che è nei cuori di tante persone e che non muore mai nonostante il trascorrere degli anni.