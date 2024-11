Secondo un'indagine condotta da Altroconsumo, Sassari risulta essere la città più costosa per una pizza, con aggiunta di bevanda, coperto e servizio, con una spesa media di 14,11 euro. Al di sopra dei 13 euro di media si collocano Bolzano (13,90 euro), Milano (13,50 euro) e Venezia (13,47 euro), che già l'anno scorso si posizionavano tra le città con i prezzi più alti.

Dall'altra parte Livorno si distingue come la città più economica, con una spesa media di 8,67 euro. Napoli, famosa per la sua pizza, si trova tra le città dove si spende mediamente meno di 10 euro per una pizza e una bibita, anche se negli ultimi anni ha visto un aumento del 32% rispetto ai costi medi.

Le differenze di spesa sono evidenti soprattutto nelle città del Nord e in quelle turistiche, come Milano e Venezia, dove si possono spendere fino a 24 euro per una cena in pizzeria. Tuttavia, ci sono anche locali più economici dove la spesa si riduce notevolmente.

Secondo Altroconsumo, nel complesso la spesa media per una pizza al ristorante è aumentata del 4% rispetto a settembre 2023, del 9% rispetto a due anni fa e del 16% rispetto a tre anni fa. Solo poche città hanno registrato una diminuzione della spesa, mentre la maggior parte ha visto un aumento, con alcune città che hanno avuto aumenti superiori al 5%, come Torino, Milano, Bolzano e Napoli.

Rispetto al passato, oggi è più difficile trovare città dove è possibile mangiare una pizza spendendo meno di 10 euro, mentre sono aumentate le città dove la spesa supera i 12 euro. Ascoli, Sassari e Napoli sono tra le città che hanno registrato i maggiori aumenti di costo rispetto agli anni precedenti.

In generale, la tendenza è verso un incremento dei prezzi, con un cambiamento significativo rispetto alla situazione di qualche anno fa.