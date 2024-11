I bambini della Scuola Primaria di Pozzomaggiore hanno reso omaggio alla Brigata Sassari in missione di pace in Libano cantando "Dimonios" in occasione delle celebrazioni del 4 Novembre.

In particolare, il ricordo è andato soprattutto ai soldati di Pozzomaggiore: Daniele Cappai, Giovanni Piras e Gian Piero Picconi, attualmente in missione, suscitando grande emozione in tutte le autorità presenti e raccogliendo davanti al monumento ai Caduti un gran numero di persone.

GUARDA IL VIDEO