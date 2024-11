I Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato un uomo ieri sera, 11 novembre, in flagranza di reato per aver tentato di rubare da un'auto parcheggiata in un garage privato.

L'intervento è stato rapido grazie a una segnalazione al numero di emergenza 112 che indicava la presenza di un individuo sospetto all'interno di un garage in via Buccari. Dopo una breve descrizione del sospetto, i militari sono riusciti a trovarlo e bloccarlo in via Romangia.

Durante la perquisizione, è emerso che l'uomo aveva cercato di rubare lo stereo da una Fiat Punto, ma era stato interrotto. È stato trovato in possesso di attrezzi da scasso e delle chiavi dell'auto. L'uomo è stato arrestato e trattenuto in attesa del processo, sotto la giurisdizione della Procura della Repubblica di Sassari. La sua colpevolezza sarà accertata solo con una sentenza definitiva, nel rispetto del principio della presunzione d'innocenza.