Oggi a Sassari, centinaia di persone hanno partecipato alla cerimonia in Piazza d'Italia per celebrare il rientro della Brigata Sassari dalla missione Unifil in Libano. Durante l'evento, la brigata ha festeggiato anche il suo 110° anniversario di fondazione. La sottosegretaria alla Difesa, Isabella Rauti, ha sottolineato il coraggio e la determinazione della Brigata, dichiarando: "La Brigata Sassari ha una storia caratterizzata da coraggio, determinazione, spirito di sacrificio, passione, professionalità e abnegazione. La Brigata ha risposto, come sempre, con grande impegno, portando aiuti concreti alla popolazione, in particolare quella femminile e infantile".

Le Parole della Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde

La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha espresso un sentito ringraziamento ai militari, dicendo: "I nostri militari hanno affrontato con impegno e dedizione questa missione in uno dei fronti più caldi del mondo. Oggi siamo qui per esprimere loro sostegno e vicinanza". Ha poi ricordato che la Brigata, fondata 110 anni fa, ha scritto una storia che ha segnato la Sardegna, l'Italia e le Forze Armate, con un impegno che va dalla Prima Guerra Mondiale alle missioni internazionali e agli interventi in situazioni di emergenza. "La Brigata Sassari ha sempre rivendicato con orgoglio il proprio legame con la Sardegna", ha concluso Todde.

Il Messaggio di Salvatore Deidda (FdI)

Il deputato di Fratelli d'Italia, Salvatore Deidda, ha celebrato i 110 anni della Brigata, affermando: "Ancora una volta hanno dimostrato il valore non solo professionale, ma umano. La presenza del Sindaco di Tiro, Libano, è la testimonianza di quanto abbiano operato bene con un grande cuore". Ha poi ringraziato il Generale Stefano Messina e tutti i 'Dimonios' per il loro impegno e ha concluso: "La Brigata Sassari va sostenuta nei fatti e lo faremo".

Il Riconoscimento della Lega alla Brigata Sassari

Anche i deputati della Lega, Fabrizio Cecchetti ed Eugenio Zoffili, hanno partecipato con orgoglio alla cerimonia, ricordando l'importante ruolo della Brigata Sassari, sia in missioni di pace sia in situazioni di emergenza come quella di Bitti nel 2020. "Quella odierna è stata anche l'occasione per festeggiare i 110 anni dalla sua fondazione", hanno dichiarato, aggiungendo: "Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che ogni giorno rischiano la propria vita per garantire la pace".