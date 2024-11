Intorno alle 17 di oggi, giovedì 31 ottobre, i Vigili del fuoco di Alghero sono intervenuti in via Vittorio Emanuele per un cedimento di calcinacci e tegole di una palazzina. Per il posizionamento e l’impossibilità di poter accedere alle parti pericolanti, è stato necessario l'utilizzo dell'auto-scala. Durante l'intervento, la strada è stata chiusa per precauzione con l'aiuto della Polizia Locale.

Alla fine, le parti pericolanti sono state rimosse e la strada è stata riaperta al traffico.