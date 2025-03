Anche quest'anno, in ottemperanza al protocollo d'intesa firmato tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, i militari della Compagnia di Ozieri hanno incontrato gli studenti del territorio del Monteacuto per promuovere tra i giovani la "Cultura della Legalità". Durante gli incontri sono stati affrontati temi di attualità come i rischi legati all'uso di internet e dei social network, l'abuso di sostanze stupefacenti e alcolici, il bullismo e il cyberbullismo, nonché il rispetto dell'ambiente.Gli studenti delle Sezioni di Chilivani e Tula dell'Istituto Comprensivo di Ozieri hanno partecipato a due visite guidate presso la sede della Compagnia dei Carabinieri di Ozieri nell'ambito di questo progetto. Il Dirigente Scolastico Prof. Paolo Carta ha sostenuto l'iniziativa curata dalle Professoresse Caterina Satta e Maria Antonietta Canu, che hanno arricchito l'esperienza formativa degli studenti fornendo spunti di riflessione.Durante i due incontri didattici con i militari dell'Arma, gli studenti hanno potuto comprendere da vicino le attività quotidiane svolte sul territorio del Monteacuto. Inoltre, hanno avuto modo di osservare gli equipaggiamenti impiegati dai Carabinieri e di assistere a dimostrazioni, come quella degli Artificieri Antisabotaggio del Comando Provinciale CC di Sassari, che hanno mostrato le loro apparecchiature speciali e sensibilizzato sui pericoli legati all'uso improprio dei giochi pirotecnici.Un momento toccante è stato l'incontro delle studentesse della classe 1a Media di Tula con una collega specializzata nelle indagini a difesa delle fasce deboli e delle donne vittime di reati gravi o violenze domestiche. Le studentesse hanno espresso la loro gratitudine al Maresciallo attraverso doni simbolici e una lettera di ringraziamento per il suo prezioso lavoro.