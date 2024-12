Stop ai rumori molesti causati dai botti e dagli articoli pirotecnici a Sassari non è solo una regola per Natale e Capodanno, ma vale per tutto l'anno. Questo regolamento è stato introdotto per proteggere le persone vulnerabili, come i bambini che potrebbero subire danni permanenti a causa dei botti, e le persone con disabilità che potrebbero avere traumi irrecuperabili causati dai rumori forti. Inoltre, il divieto mira a salvaguardare gli animali che, spaventati dai rumori, possono scappare e provocare incidenti.

Il Comune di Sassari vieta esplicitamente l'uso di petardi, botti e fuochi d'artificio in generale, a eccezione di quelli che producono suoni minimi o solo effetti luminosi, salvo autorizzazione delle autorità competenti. I proprietari di animali domestici devono garantire che i loro animali non fuggano a causa dei rumori molesti, altrimenti potrebbero essere considerati responsabili di maltrattamento.

Il lancio di coriandoli in plastica è vietato anche in base alle norme sulla gestione dei rifiuti, poiché la plastica non biodegradabile causa gravi danni all'ambiente marino e terrestre. Questo materiale persiste nell'ambiente e può avere conseguenze devastanti sull'ecosistema naturale.