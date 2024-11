È Salvatore Masala il nuovo Comandante del Corpo di Polizia Locale di Alghero. Oggi il Sindaco Raimondo Cacciotto lo ha presentato ai colleghi del Comando dei Vigili di via Mazzini dove prenderà servizio il 25 novembre. Nella giornata di ieri, invece, il primo cittadino algherese aveva firmato un apposito decreto di nomina.

Nato a Sassari il 20 luglio del 1979, Masala proviene dal Comando dei Vigili di Sassari. “Ho avuto modo di apprezzare le doti umane e la competenza e la professionalità del Dott. Masala - spiega il Sindaco Raimondo Cacciotto - e nel complesso generale delle valutazioni che ho fatto l’ho ritenuto in questo momento storico il più idoneo a cui affidare il comando, senza nulla togliere alla professionalità degli altri candidati”.

In corsa per il Comando della Polizia locale di Alghero c'erano anche il comandante uscente Matteo Bertocchi, nominato nel giugno 2022 e rimasto in carica per circa due anni, e Alessandro Corrias, già vicecomandante all'epoca di Guido Calzia, quest'ultimo ex comandante a Porto Torres, Cagliari oltre che Alghero appunto.