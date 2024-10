La Polizia, attraverso la Squadra Mobile, ha arrestato una donna nigeriana trovata in possesso di un importante quantitativo di stupefacente.

Nello specifico, nel corso di una serie di servizi di contrasto alla criminalità e allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti hanno effettuato una perquisizione in una abitazione del centro storico di Sassari.

I poliziotti hanno da subito accertato che l’appartamento era occupato da una donna di origine nigeriana giunta da poco in città, trovata - come riferito dalla Polizia - con 30 ovuli perfettamente sigillati contenenti eroina, per un peso di oltre 400 grammi.

La donna è stata quindi arrestata e portata nel carcere di Bancali, a Sassari, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.