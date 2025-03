Grave incidente stradale questa mattina sulla Strada Statale 131, all'altezza del bivio per Bonorva. Un mezzo della polizia penitenziaria si è ribaltato, causando il ferimento di un detenuto e di un agente.

Il detenuto, che rientrava al carcere di Uta dopo un’udienza al tribunale di Sassari, avrebbe riportato lesioni gravi ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Sassari con l’elisoccorso. L'agente della polizia penitenziaria ha invece riportato ferite lievi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale, mentre sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.