Porto Conte Ricerche, il Parco scientifico e tecnologico della Sardegna situato ad Alghero, festeggia un importante successo internazionale raggiunto dal dottor Luca Pretti. Il ricercatore si è classificato al terzo posto a livello mondiale per la produzione scientifica nel settore delle scienze alimentari legate alla birra artigianale negli ultimi 20 anni.

Questo risultato è stato recentemente certificato in un articolo pubblicato sulla rivista internazionale Beverage, edita da MDPI, riconosciuta per la sua autorevolezza nel campo delle pubblicazioni scientifiche.

Il settore in continua evoluzione della birra artigianale ha stimolato nel corso degli anni un processo virtuoso di innovazione e sostenibilità, contribuendo al progresso della scienza e della tecnologia alimentare. Il report di Beverage evidenzia che l'Italia si distingue come leader mondiale per il numero totale di studi pubblicati negli ultimi vent'anni, seguita dagli Stati Uniti, Brasile, Spagna, Cina e altre 56 nazioni.

Il dottor Pretti non è l'unico presente in questa classifica: tra i primi dieci ricercatori, insieme a studiosi delle Università di Udine, delle Marche e Perugia (CERB), ci sono altri tre colleghi che fanno parte del team di ricerca di Porto Conte Ricerche: i dottori Manuel Zinellu, Maria Cristina Porcu (attualmente al CNR di Sassari) e Mauro Fanari, dimostrando l'eccellenza e l'unità del gruppo guidato da Pretti.

Le ricerche condotte presso il centro coprono una vasta gamma di argomenti: dall'analisi e utilizzo di materie prime locali come luppolo, orzo, grano e frutta, alla tecnologia di produzione, con spunti che vanno dalla biosensoristica e telemetria applicate alle fermentazioni, alla shelf life delle produzioni brassicole e alla creazione di birre senza glutine.

Questo riconoscimento attesta l'impegno, la perseveranza e il livello internazionale dei progetti sviluppati al Porto Conte Ricerche in un settore in costante crescita.