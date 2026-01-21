Momenti di tensione durante la mattina di oggi, mercoledì 21 gennaio, a Sassari, quando un autobus dell'Atp è andato a fuoco mentre percorreva via Bellini nel quartiere Latte Dolce.

Fortunatamente, sia i passeggeri che l'autista sono riusciti a evacuare il veicolo prima che le fiamme si diffondessero, con l'incendio che ha avuto origine nel vano motore posteriore del bus secondo le prime indagini.

Per fortuna, non ci sono stati feriti o intossicati. Le fiamme sono state domate dai Vigili del fuoco intervenuti sul posto, mentre le forze dell'ordine hanno chiuso la strada per garantire interventi di soccorso e sicurezza.