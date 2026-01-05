La squadra dei Vigili del fuoco di Porto Torres è intervenuta lungo la strada provinciale 56, in località Monte d’Accoddi, nel territorio comunale di Sassari, per un incidente stradale.

Una vettura, con a bordo due persone, è uscita dalla carreggiata andando a terminare la corsa contro un muretto a secco. All’arrivo dei soccorsi, i due occupanti sono stati presi in carico e stabilizzati grazie al lavoro congiunto dei Vigili del fuoco e del personale sanitario del 118.

Dopo le prime cure sul posto, entrambi sono stati aiutati a uscire dall’auto e successivamente trasportati al pronto soccorso dell’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari per gli accertamenti del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la Polizia locale di Sassari, che si è occupata dei rilievi e della gestione della viabilità.