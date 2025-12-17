Brutto incidente nel tardo pomeriggio lungo la strada provinciale 90, in direzione Castelsardo. Intorno alle 18 un'auto è uscita fuori strada e sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Sassari per liberare il conducente, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo.

All’arrivo sul posto, i pompieri si sono trovati di fronte a uno scenario complesso: l’unico occupante del veicolo era bloccato tra le lamiere e non riusciva a uscire autonomamente. Le operazioni di soccorso hanno richiesto l’impiego di tecniche specialistiche, condotte con grande attenzione per evitare ulteriori conseguenze al ferito.

Una volta liberato, l’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, presente sul posto insieme ai Carabinieri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a regolare la viabilità durante le delicate fasi del soccorso. Restano da chiarire le cause dell’incidente.