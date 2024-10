Un gruppo di vandali ha colpito la scuola media di via Cedrino, nel quartiere Latte Dolce a Sassari, durante la notte. Per poter entrare è stata sfondata una finestra al piano terra. Una volta all'interno, sono state appiccate le fiamme in due aule, causando danni ai mobili.

Questa mattina, il personale scolastico ha fatto la terribile scoperta e ha immediatamente contattato le autorità competenti. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e gli agenti della scientifica per analizzare eventuali prove lasciate dagli autori dell'azione vandalica. Di conseguenza, la scuola rimarrà chiusa per oggi, con le lezioni sospese e gli studenti rimandati a casa senza nemmeno essere entrati in classe.