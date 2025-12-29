Attacco incendiario nel pomeriggio a Sassari, dove due bottiglie molotov sono state lanciate contro il circolo Arci “Culleziu”, situato all’interno del complesso della palestra bunker di via Poligono.

Il gesto è avvenuto mentre il locale era chiuso e completamente vuoto. Gli autori dell’azione hanno scagliato le bottiglie incendiarie dall’esterno, facendole passare attraverso una finestra protetta da un’inferriata, per poi allontanarsi senza essere fermati.

L’incendio ha provocato danni agli arredi interni, distruggendo alcune sedie e altro mobilio. Le fiamme sono state però domate in pochi minuti dagli stessi gestori del circolo, che hanno utilizzato gli estintori in dotazione, evitando conseguenze più gravi.

Sul posto è intervenuta la polizia, che ha avviato immediatamente gli accertamenti. Le indagini sono ora affidate alla Squadra mobile, al lavoro per ricostruire la dinamica dell’attacco e individuare i responsabili.