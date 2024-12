L'Azienda Trasporti Pubblici di Sassari ha completato l'installazione di un nuovo impianto fotovoltaico da 41,85 kWp su una pergola, che si è integrata perfettamente con l'impianto esistente già in funzione, il quale aveva una potenza di 176,88 kWp. Questa fusione ha portato la potenza totale degli impianti fotovoltaici a raggiungere i 218,73 kWp, consentendo la generazione media annuale di energia rinnovabile di circa 278.000 kWh. Grazie a questo progetto, si prevede una riduzione delle emissioni di CO2 di circa 227 tonnellate all'anno, pari a un risparmio annuale di circa 52 tonnellate di petrolio.

Il presidente di Atp, Paolo Depperu, ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa nel contesto della strategia green adottata dall'azienda: "La sostenibilità ambientale è fondamentale per noi e rappresenta una responsabilità concreta verso la comunità e le generazioni future. Continueremo a investire in tecnologie innovative per diminuire il nostro impatto ambientale e migliorare la vita dei cittadini". L'obiettivo dichiarato dell'Azienda Trasporti Pubblici di Sassari è quello di combinare efficienza, tecnologia e rispetto per l'ambiente per contribuire al benessere della collettività.