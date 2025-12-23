PHOTO
Merito scolastico e scelte di solidarietà si sono incontrati ieri sera, lunedì 22 dicembre, sul palco del Teatro Comunale di Sassari, dove sono stati consegnati gli assegni di merito da 250 euro a ventuno studenti diplomatisi a luglio 2025, tutti donatori dell’Avis della provincia di Sassari.
Un momento partecipato e sentito, che ha voluto valorizzare non solo i risultati ottenuti negli studi, ma soprattutto la scelta di donare il sangue, un gesto concreto di attenzione verso gli altri e verso l’intera comunità. Gli assegni sono stati assegnati attraverso il bando dedicato ai maturandi della provincia, promosso dall’ Avis Regionale Sardegna e gestito dall’Avis Provinciale di Sassari.
Alla cerimonia hanno preso parte anche rappresentanti delle istituzioni e del mondo della scuola: presenti l’assessora alla Cultura del Comune di Sassari, Nicoletta Puggioni, e la dirigente dell’Ufficio Scolastico - ambito provinciale di Sassari, Anna Maria Massenti, a conferma del valore educativo e formativo dell’iniziativa.
A sottolineare il significato dell’evento è stato il presidente dell’Avis Provinciale di Sassari, Antonio Dettori: “Premiare questi ragazzi significa dire grazie a una generazione che studia, si impegna e sceglie di mettersi a disposizione degli altri. La donazione di sangue è un atto di grande responsabilità e questi studenti dimostrano che merito e solidarietà possono camminare insieme”.
Sulla stessa linea il presidente dell’Avis Sardegna, Vincenzo Dore, che ha ribadito il ruolo centrale dei giovani donatori: “I giovani rappresentano il futuro del sistema trasfusionale. Riconoscere il valore delle loro scelte significa rafforzare una cultura del dono fondamentale per garantire cure, interventi e sicurezza sanitaria in tutta la Sardegna”.
I 21 studenti premiati
Ecco l’elenco completo dei vincitori degli assegni di merito:
1. Ursula Sechi – Alghero
2. Sofia Doro – Alghero
3. Maria Giovanna Masia – Alghero
4. Alessandro Meraglia – Alghero
5. Rosa Semprevisto – Porto Torres
6. Carla Maria Amalia Sartore – Alghero
7. Dario Marzeddu – Perfugas
8. Eleonora Camerada – Alghero
9. Lorenzo Oggiano – Alghero
10. Giulia Taras – Buddusò
11. Ivan Paolo Ferraris – Alghero
12. Viola Sanna – Pozzomaggiore
13. Eleonora Pilia – Alghero
14. Giovanni Manunza – Alghero
15. Daniele Castori – Alghero
16. Giulia Canu – Alghero
17. Giuseppe Nardi – Porto Torres
18. Igor Spitaleri – Bono
19. Cecilia Pinna – Alghero
20. Giovanni Giaime Pescio – Porto Torres
21. Andrea Sechi – Alghero