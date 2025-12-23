Merito scolastico e scelte di solidarietà si sono incontrati ieri sera, lunedì 22 dicembre, sul palco del Teatro Comunale di Sassari, dove sono stati consegnati gli assegni di merito da 250 euro a ventuno studenti diplomatisi a luglio 2025, tutti donatori dell’Avis della provincia di Sassari.

Un momento partecipato e sentito, che ha voluto valorizzare non solo i risultati ottenuti negli studi, ma soprattutto la scelta di donare il sangue, un gesto concreto di attenzione verso gli altri e verso l’intera comunità. Gli assegni sono stati assegnati attraverso il bando dedicato ai maturandi della provincia, promosso dall’ Avis Regionale Sardegna e gestito dall’Avis Provinciale di Sassari.

Alla cerimonia hanno preso parte anche rappresentanti delle istituzioni e del mondo della scuola: presenti l’assessora alla Cultura del Comune di Sassari, Nicoletta Puggioni, e la dirigente dell’Ufficio Scolastico - ambito provinciale di Sassari, Anna Maria Massenti, a conferma del valore educativo e formativo dell’iniziativa.

A sottolineare il significato dell’evento è stato il presidente dell’Avis Provinciale di Sassari, Antonio Dettori: “Premiare questi ragazzi significa dire grazie a una generazione che studia, si impegna e sceglie di mettersi a disposizione degli altri. La donazione di sangue è un atto di grande responsabilità e questi studenti dimostrano che merito e solidarietà possono camminare insieme”.

Sulla stessa linea il presidente dell’Avis Sardegna, Vincenzo Dore, che ha ribadito il ruolo centrale dei giovani donatori: “I giovani rappresentano il futuro del sistema trasfusionale. Riconoscere il valore delle loro scelte significa rafforzare una cultura del dono fondamentale per garantire cure, interventi e sicurezza sanitaria in tutta la Sardegna”.

I 21 studenti premiati

Ecco l’elenco completo dei vincitori degli assegni di merito:

1. Ursula Sechi – Alghero

2. Sofia Doro – Alghero

3. Maria Giovanna Masia – Alghero

4. Alessandro Meraglia – Alghero

5. Rosa Semprevisto – Porto Torres

6. Carla Maria Amalia Sartore – Alghero

7. Dario Marzeddu – Perfugas

8. Eleonora Camerada – Alghero

9. Lorenzo Oggiano – Alghero

10. Giulia Taras – Buddusò

11. Ivan Paolo Ferraris – Alghero

12. Viola Sanna – Pozzomaggiore

13. Eleonora Pilia – Alghero

14. Giovanni Manunza – Alghero

15. Daniele Castori – Alghero

16. Giulia Canu – Alghero

17. Giuseppe Nardi – Porto Torres

18. Igor Spitaleri – Bono

19. Cecilia Pinna – Alghero

20. Giovanni Giaime Pescio – Porto Torres

21. Andrea Sechi – Alghero