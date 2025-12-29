Nella notte di sabato 27 dicembre, a Ossi, i Carabinieri hanno arrestato un uomo per porto di arma clandestina e ricettazione, dopo una segnalazione anonima che indicava la presenza di una persona armata nei pressi di alcuni locali notturni del centro abitato.

Dopo aver ricevutola chiamata, i militari della Sezione Radiomobile della Compgnia di Sassari sono entrati in azione, supportati dai colleghi della Stazione di Sassari. Dopo rapide ricerche, le pattuglie hanno rintracciato il sospetto nei pressi della sua abitazione, a Ossi.

Accanto a lui, appoggiato su un muretto a secco, i Carabinieri avrebbero trovato un fucile a canne sovrapposte calibro 12, con le canne tagliate artigianalmente e la matricola abrasa. L’arma, completa di munizionamento, secondo quanto riferito era pronta all’uso.

L’uomo avrebbe immediatamente ammesso la titolarità del fucile e non avrebbe opposto resistenza ai militari. Condotto negli uffici della Compagnia di Sassari, è stato arrestato al termine delle formalità di rito con le accuse di porto di arma clandestina e ricettazione.

Nella mattinata di sabato, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari