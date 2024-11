Ancora un'attività vittima dei saccheggiatori a Sassari. Questa notte è toccato al negozio C&C, in piazza Castello, rivenditore autorizzato Apple. I malviventi col volto coperto hanno sfondato la vetrata a bordo di un'Alfa Romeo.

Due persone scese dall'auto hanno poi fatto razzia di telefonini, prima di darsi alla fuga. Si tratta dell'ennesimo episodio in città, dove nelle ultime settimane si sono avvicendati numerosi tentativi di furto.

Sulla vicenda stanno indagando gli agenti della polizia di Sassari, che non escludono che i protagonisti della spaccata notturna possano essere ricollegati anche ad alcuni dei recenti altri casi sotto valutazione.

Nel frattempo i commercianti non nascondo la preoccupazione per una situazione che va sempre più infittendosi, e chiedono maggiore sicurezza e un aumento dei dispositivi di controllo per contrastare la crescente ondata di delinquenza in città.