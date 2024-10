Un parere negativo emesso dall'ufficio Tutela del Paesaggio di Arzachena e dalla Soprintendenza di Sassari ha temporaneamente bloccato l'autorizzazione per la realizzazione di un campo boe per grandi navi da diporto vicino alla spiaggia di Cala Granu. Tuttavia, un nuovo progetto potrebbe mettere a rischio l'ecosistema marino nel nord dell'isola.

Il Gruppo di Intervento Giuridico, un'associazione ecologista, ha sollevato preoccupazioni riguardo a un'altra iniziativa: la concessione demaniale marittima per un allevamento di ostriche nella località di Passo della Moneta a La Maddalena. Nonostante le ostriche proposte siano considerate sterili, l'introduzione di specie non autoctone richiede un'autorizzazione specifica per garantirne l'innocuità per gli habitat protetti.

Gli ecologisti hanno richiesto la revoca dell'autorizzazione in considerazione del divieto di introdurre specie non autoctone sul territorio nazionale. Inoltre, l'allevamento è previsto nelle acque del parco nazionale dell'Arcipelago della Maddalena, un'area marina protetta che è soggetta a rigorose misure di tutela.