Questa mattina, intorno alle ore 6:30, i Vigili del fuoco sono intervenuti presso Campo Untulzu per spegnere un incendio divampato in un capannone, dove erano conservate rotoballe di fieno.

All'interno del capannone c'erano animali e un trattore, che il proprietario ha prontamente spostato fuori.

Per domare le fiamme, i soccorritori hanno impiegato schiuma estinguente. Fortunatamente non ci sono segnalazioni di feriti e l'operazione di soccorso è ancora in corso.