Era risultato positivo all'alcol e alle droghe l'automobilista 34enne di Olmedo che, domenica 13 ottobre, mentre era alla guida della sua Fiat Panda lungo la strada provinciale che collega Alghero con Olmedo, si è scontrato frontalmente con l'auto del carabiniere Pietro Mastino, uccidendolo, e per questo era stato arrestato dalla polizia stradale, su disposizione del pm Angelo Beccu, con l'accusa di omicidio stradale.

La Procura di Sassari ha disposto un accertamento tecnico non ripetibile per esaminare le provette di sangue e di urine prelevate in ospedale dall'uomo, che si trova tutt'ora ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari per i traumi riportati nello scontro.

Il gip del tribunale di Sassari aveva convalidato l'arresto ma aveva rimesso in libertà l'indagato. Ora la Procura vuole avere la certezza assoluta della positività del 34enne e per questo ha affidato l'incarico di analizzare le provette al medico legale Claudia Trignano. L'accertamento sarà eseguito lunedì 28 ottobre all'istituto di Medicina legale di Sassari. L'avvocato difensore dell'indagato, Luca Barrocu, e l'avvocato della famiglia Mastino, Stefano Carboni, si sono riservati di nominare anche loro dei consulenti tecnici di parte.