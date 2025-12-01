Nei giorni 29 e 30 novembre scorsi, si è svolto ad Alghero un corso di formazione IPTS (International Police Training System) incentrato sui Protocolli Operativi riguardanti la difesa personale operativa, la contenzione di soggetti non collaborativi, l'ammanettamento, l'utilizzo dello Spray OC e del bastone estensibile PRG580.



I Comandi Barracelli di Alghero, Macomer, Sennori e Sorso, riuniti sotto il Sindacato Autonomo Barracelli, hanno deciso di collaborare in un progetto formativo che si protrarrà nel tempo, portando a un notevole miglioramento delle capacità operative complessive.



Il corso, condotto dal Team Istruttori IPTS Sardegna, ha visto la partecipazione attiva di numerosi Ufficiali, Sottufficiali e Agenti provenienti dai vari comandi coinvolti.



Le sessioni formative hanno consentito ai partecipanti di acquisire le competenze legali e tecniche necessarie per utilizzare in modo professionale gli strumenti di autodifesa, preparandoli ad affrontare situazioni complesse nel rispetto delle normative vigenti.



L'obiettivo è potenziare la professionalità degli operatori delle Compagnie dei Barracelli, attraverso un addestramento pratico finalizzato all'acquisizione di protocolli operativi e di sicurezza, nonché procedure di intervento adatte al contesto operativo specifico.



La conoscenza teorica e pratica dei Protocolli Operativi e di Sicurezza fornisce una base solida ai singoli agenti di polizia rurale per gestire gli incarichi istituzionali, garantendo la loro incolumità durante le operazioni e salvaguardando la sicurezza dei cittadini. Le competenze giuridiche, tecniche e operative promuovono contemporaneamente i principi della prevenzione e della protezione sul luogo di lavoro (Artt. 36 e 37 D.lgs. 81/2008).



Al termine del corso è stato rilasciato un attestato di idoneità, requisito fondamentale per l'utilizzo degli strumenti di autodifesa.