Il Comune di Alghero ha annunciato la nomina della dott.ssa Debora Rita Fonnesu come nuovo segretario generale.
La cerimonia di accoglienza è avvenuta oggi, mercoledì 7 gennaio, a Porta Terra, con la presenza del sindaco Raimondo Cacciotto e del vicesindaco Francesco Marinaro.
La Dott.ssa Fonnesu assumerà temporaneamente il ruolo di segretario reggente per il mese di gennaio, prima di iniziare ufficialmente il suo incarico il 1 febbraio 2026.
Il sindaco ha emesso il decreto di nomina augurando buon lavoro alla nuova guida amministrativa del Comune di Alghero.