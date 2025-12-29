Maxi sequestro di droga ad Alghero, dove nel pomeriggio di sabato 27 dicembre i Carabinieri hanno arrestato un uomo in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

L’operazione è stata condotta dai militari del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Sassari, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna e della Compagnia dei Carabinieri di Alghero. L’intervento è scattato al termine di una rapida attività investigativa che ha portato le forze dell’ordine a perquisire l’abitazione dell’indagato.

All’interno di un armadio della camera da letto i militari avrebbero rinvenuto un ingente quantitativo di stupefacenti: circa 1,2 chilogrammi di eroina, 800 grammi di cocaina e quasi 3 chilogrammi di marijuana. Sequestrati anche un bilancino elettronico di precisione, diverso materiale per il confezionamento delle dosi e una tessera sanitaria contraffatta.

Ultimate le formalità di rito, tutta la droga e il materiale rinvenuto sono stati posti sotto sequestro. Su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, che coordina le indagini, l’uomo è stato trasferito nella Casa circondariale di Sassari, dove resta in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

Nel corso della stessa operazione, i Carabinieri hanno eseguito un’ulteriore perquisizione nell’abitazione di un secondo indagato. Anche in questo caso sarebbero stati trovati stupefacenti e materiale riconducibile allo spaccio: 145 grammi di marijuana, 2 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 5.070 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio, ritenuti provento dell’attività di cessione al dettaglio.

L’uomo è stato denunciato a piede libero alla Procura di Sassari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.