Nella zona industriale di San Marco, ad Alghero, è quasi pronto il nuovo impianto di trattamento della posidonia e nei prossimi giorni partiranno i lavori per la realizzazione dell'area di messa in riserva dove sarà stoccata la posidonia spiaggiata, nell'attesa di essere trattata.

Con la realizzazione di quest'area potranno essere liberate le zone dell'arenile dove la posidonia è attualmente stoccata, a iniziare dal Lido di San Giovanni.

A dare notizia dello stato di avanzamento dei lavori è il consigliere comunale del Pd di Alghero, Pietro Sartore: "Quello che si è fatto ad Alghero per risolvere il problema dello smaltimento della posidonia spiaggiata è uno dei rari esempi in cui nella nostra città si è praticata in modo virtuoso la continuità amministrativa", dice il consigliere. "L'impianto di trattamento permetterà di recuperare la sabbia e dopo il lavaggio riportarla sulle nostre spiagge, mentre la posidonia verrà riutilizzata in diversi modi, primariamente per produrre substrato vegetale".

L'iter per la realizzazione dell'impianto nella zona industriale di San Marco è iniziato tre mandati fa e le giunte comunali che si sono succedute hanno ciascuno portato avanti il progetto: "Ora si può finalmente chiudere il cerchio con la realizzazione dell'area di messa in riserva e la conclusione dei lavori di costruzione dell'impianto di trattamento e con la conseguente eliminazione dei siti di stoccaggio", conclude Sartore.