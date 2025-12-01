Torralba si prepara a dare il via alla terza edizione dei Mercatini e della Casa di Babbo Natale, in programma sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025 in piazza Gabriele Serra. L’iniziativa, organizzata dal Comune, dalla Pro loco, dalla parrocchia San Pietro Apostolo e dalla Scuola civica di musica Meilogu, propone due giornate dedicate all’atmosfera natalizia, tra artigianato, gastronomia, musica e attività per famiglie.

L’edizione 2025 si presenta con ambienti rinnovati e nuovi allestimenti all’interno della Casa di Babbo Natale, che anche quest’anno accoglierà i più piccoli con la possibilità di consegnare le letterine, incontrare gli elfi e visitare la fabbrica in cui vengono preparati i regali. Accanto alla Casa, i visitatori potranno trovare i mercatini con prodotti artigianali, gastronomici e natalizi.

Il programma si aprirà sabato 6 dicembre con l’accensione dell’albero di Natale in piazza (ore 18:00), seguita dall’inaugurazione dei mercatini e dalla prima apertura della Casa di Babbo Natale. La serata proseguirà con street food, stand gastronomici e l’esibizione musicale del gruppo sardo Cheyenne (ore 20:00).

La giornata di domenica 7 dicembre inizierà con la messa animata dai bambini della Forania del Meilogu (ore 11:00) e proseguirà con i mercatini (a partire dalle 11:30), la parata natalizia per le vie del paese (ore 12:00) e l’arrivo di Babbo Natale con i suoi elfi. Nel corso della giornata saranno aperti al pubblico la Casa di Babbo Natale e la fabbrica degli elfi; i bambini potranno scattare una foto-ricordo con Babbo Natale e partecipare alle attività dedicate (dalle 15:00) tra giochi, gonfiabili, truccabimbi e animazione nel salone delle feste.

Non mancheranno le proposte gastronomiche anche per il pranzo, mentre alle 18:00 sono previsti fuochi d’artificio e, a seguire, il concerto del coro Kerygma Gospel in piazza.

Gli organizzatori hanno annunciato anche l’uscita di un nuovo cortometraggio natalizio, “Operazione SalvaNatale”, che farà da preludio all’apertura ufficiale della Casa di Babbo Natale, riprendendo in chiave ironica la storia avviata nelle scorse edizioni.