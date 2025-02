Paura ad Alghero per un incendio scoppiato in un appartamento al terzo piano di una palazzina in via Lido.

L’allarme è scattato poco dopo le 16: l’incendio ha interessato una bombola di gas utilizzata sul terrazzino per alimentare un barbecue e ha causato la fuoriuscita del gas e innescato così un dardo di fuoco.

I Vigili del fuoco, intervenuti sul posto, sono riusciti a entrare nell’appartamento e dopo aver spento le fiamme hanno chiuso la bombola. Una persona è rimasta intossicata ed è stata portata al Pronto Soccorso per accertamenti.