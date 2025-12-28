Conto alla rovescia in Riviera del Corallo per gli spettacoli del 29, 30 e 31 dicembre nel Piazzale della Pace (apertura varchi dalle ore 20), sul porto turistico di Alghero. Raf, Kid Yugi, Low-Red e Gabry Ponte saranno accompagnati da una ricca programmazione musicale trasversale con dj set, musicisti emergenti, artisti locali e cover band che scalderanno l'atmosfera verso l'arrivo del nuovo anno.

Per tutte e tre le giornate l'accesso all'area eventi sarà libero e gratuito, regolato da controlli ai varchi in via XXIV Maggio, Via La Marmora e Via Garibaldi, fino al raggiungimento della capienza massima. A tutela della comune incolumità sono predisposti controlli all’entrata dell'area effettuati dal personale di sicurezza e dalle forze di polizia, anche con l’utilizzo di apparati metal detector. Presenti all’interno dell’area stand dedicati alla somministrazione di cibo e bevande. Non sarà consentito introdurre: Contenitori di vetro/lattine di qualsiasi capacità; Bottiglie di plastica di capacità superiore ai 50cl; Petardi, spray urticanti, oggetti contundenti; Borse grandi, caschi, droni; Animali. In tutta la zona portuale e nelle aree intorno al Piazzale della Pace la circolazione veicolare sarà regolata con divieti di sosta e transito temporanei. L'Amministrazione comunale ha predisposto alcune aree di sosta temporanee: Sterrato tra via Amsicora, via Aldo Moro e via Diez; Campo sportivo Don Bosco; Sterrato via Giovanni XXIII.

Alle persone con disabilità e per i loro accompagnatori (solo 1 accompagnatore obbligatoriamente maggiorenne) sono riservati posti specifici e limitati all’interno del luogo dell’evento: E' stata predisposta una pedana riservata con ingresso da via Asfodelo, delimitata e presidiata da operatori della sicurezza e con cabina wc accessibile in prossimità della pedana (si precisa che non è possibile raggiungere il luogo dell’evento in auto e non sono previsti parcheggi riservati in prossimità del Piazzale della Pace). I posti dell’area riservata a persone con disabilità sono limitati e su prenotazione. Per riservare un posto inviare una email a info@algheroexperience.it specificando il nominativo della persona con disabilità e quello dell'eventuale accompagnatore. La necessità di accompagnamento deve essere esplicitata nella richiesta. Il sistema di prenotazione è obbligatorio, attivo fino all’esaurimento dei posti disponibili nel settore dedicato. La richiesta di prenotazione dovrà inoltre contenere: la certificazione attestante disabilità e necessità di accompagnamento; nome e cognome dell’accompagnatore; il consenso al trattamento dei dati.

Il programma completo del Cap d'Any 2025-2026 e tutti i dettagli sui singoli appuntamenti sono consultabili sul sito Alghero Turismo e sui canali social istituzionali. L'edizione numero 30 del Cap d'Any de l'Alguer è realizzata col contributo della Regione Sardegna - Ass.to al Turismo ed il coinvolgimento attivo del mondo culturale, artistico e associativo locale.

PROGRAMMA E ORARI DELLE SERATE

Lunedì 29/12 | Apertura varchi: ore 20.00

DJ SET Artic White, Demo Mura

RAF



Martedì 30/12 | Apertura varchi: ore 20.00

Aless Rau

Shoes on Records

Low Red

Kid Yugi



Mercoledì 31/12 | Apertura varchi: ore 20.00

DJ SET F3DE

Arbre del Peix

Volume 2

Intrattenimento e brindisi con Demo Mura

Ore 00:10 | Gabry Ponte

A seguire DJ OneSolo

MODALITÀ DI ACCESSO

Area eventi: Piazzale della Pace

Accesso libero e gratuito, regolato da controlli ai varchi in via XXIV Maggio, Via La Marmora e Via Garibaldi, fino al raggiungimento della capienza massima.

A tutela della comune incolumità sono predisposti controlli all’entrata dell'area effettuati dal personale di Sicurezza e dalle Forze di Polizia, anche con l’utilizzo di apparati metal detector.

🅿️ SERVIZI E PARCHEGGI

Presenti all’interno dell’area stand dedicati alla somministrazione di cibo e bevande.

I fruitori delle preparazioni alimentari distribuite HANNO l'OBBLIGO di informare il Personale su eventuali PATOLOGIE, ALLERGIE ed INTOLLERANZE.

L'accettazione della preparazione alimentare da parte del fruitore equivarrà all'adempimento di quanto sopra ed avrà piena efficacia di manleva da ogni responsabilità civile, penale, amministrativa, fiscale, contributiva e sanitaria.

Aree di sosta temporanee disponibili:

🔹 Sterrato tra via Amsicora, via Aldo Moro e via Diez

🔹 Campo sportivo Don Bosco

🔹 Sterrato via Giovanni XXIII

REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DEL TRAFFICO E PEDONALE

In occasione degli eventi previsti nel Piazzale della Pace vigerà la seguente regolamentazione temporanea della circolazione veicolare e pedonale:

Ordinanza n. 863 del 23/12/2025 - MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

Disposte modifiche temporanee alla circolazione nelle aree intorno al Piazzale della Pace.

DIVIETO DI SOSTA – dalle ore 14:30

Nei giorni 29, 30 e 31 dicembre, dalle 14:30 e fino al completo deflusso degli spettatori a conclusione degli eventi, sarà vietata la sosta (con rimozione forzata) nelle seguenti vie:

Via La Marmora - Via Costa Brava - Via Asfodelo - Via degli Orti (esclusa area Guardia di Finanza) - Via Garibaldi (lato civici dispari)

DIVIETO DI TRANSITO – dalle 15:30 / 17:30

La circolazione verrà progressivamente chiusa:

dalle 15:30 il 29 e 30 dicembre

dalle 17:30 il 31 dicembre

Strade interessate: Via La Marmora, Via Ventiquattro Maggio, Via Asfodelo, Via Costa Brava, Via Aldo Moro, Via Garibaldi

Consentito solo a mezzi di soccorso, forze dell’ordine e residenti diretti ai passi carrabili.

Modifiche temporanee alla viabilità

In alcune strade (Via Eleonora d’Arborea, Via Amsicora, Via Angioy, Via Costa) sarà sospeso il senso unico solo per traffico autorizzato.

Ordinanza n. 864 del 24/12/2025 | Porto di Alghero

Dal 29 al 31 dicembre 2025, istituito il divieto totale di transito e sosta (con rimozione forzata) nell’area della Banchina Ammiraglio Millelire, all’interno del porto di Alghero nei seguenti orari:

29 dicembre: dalle 14:30 alle 02:00

30 dicembre: dalle 14:30 alle 02:00

31 dicembre: dalle 14:30 alle 03:00

Il divieto riguarda tutti i veicoli, senza eccezioni.

ALTRI DIVIETI E DEROGHE

Ord. n. 30 del 23/12/2025 - divieto di lancio di fuochi d'artificio dal 23 dicembre 2025 alle ore 08:00 del 7 gennaio 2026, in cui è tassativamente vietato a chiunque far esplodere fuochi d’artificio, petardi, “botti” di qualsiasi tipo su tutto il territorio comunale. I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Ord. N. 28 del 23/12/2025 - Divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e latta nelle giornate del 29, 30 e 31 dicembre 2025 in cui sono in programma, nel piazzale della Pace e in prossimità dell’area portuale, una serie di eventi concertistici, organizzati in occasione delle festività di fine anno, che richiameranno un elevato numero di persone.

Ord. N. 32 del 23/12/2025 - Deroga ai limiti delle emissioni sonore per gli eventi del Cap d’Any nel Piazzale della Pace. Nell’autorizzare l’organizzatore della manifestazione che si terrà nelle giornate del 29, 30 e 31 dicembre 2025, si deroga ai limiti di emissione sonora, al superamento dei valori stabiliti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, per l’effettuazione di intrattenimenti musicali i giorni 29 e 30 dalle ore 20:00 fino alle ore 02:00 e il 31 dalle ore 20:00 sino alle ore 3:00 del 01/01/2026.

Ord. N. 31 del 23/12/2025 - La diffusione della musica, in deroga a quanto disposto al punto 5, dell’ordinanza sindacale n. 24 del 01/07/2021, è consentita, in tutti i giorni settimanali, fino alle ore 02:00 anziché fino alle ore 24:00, esclusivamente nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026.

ACCESSO AREA PERSONE CON DISABILITÀ

Nel rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione incendi nei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, per ragioni di sicurezza e accessibilità, alle persone con disabilità sono riservati posti specifici e limitati all’interno del luogo dell’evento.

Per le persone con disabilità e per i loro accompagnatori (solo 1 accompagnatore obbligatoriamente maggiorenne), è stata predisposta una pedana riservata all’interno dell’area del Piazzale della Pace con ingresso da via Asfodelo, delimitata e presidiata da operatori della sicurezza e con cabina wc accessibile in prossimità della pedana. Si precisa che non è possibile raggiungere il luogo dell’evento in auto e non sono previsti parcheggi riservati in prossimità del Piazzale della Pace.

I posti dell’area riservata a persone con disabilità sono limitati e su prenotazione.

Per riservare un posto inviare una email a info@algheroexperience.it specificando il nominativo della persona con disabilità + 1 eventuale accompagnatore. La necessità di accompagnamento deve essere esplicitata nella richiesta. Il sistema di prenotazione è obbligatorio, attivo fino all’esaurimento dei posti disponibili nel settore dedicato.

La richiesta di prenotazione dovrà inoltre contenere:

- la certificazione attestante disabilità e necessità di accompagnamento;

- nome e cognome dell’accompagnatore;

- il consenso al trattamento dei dati così espresso: Autorizzo il trattamento dei miei dati personali e sensibili, presenti nella richiesta di prenotazione del biglietto per l’ingresso di soggetti diversamente abili al sopra indicato Evento, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)”.

Si comunica che saranno a disposizione delle sedie nell'area dedicata alle persone con disabilità.

COMPORTAMENTO PROIBITO:

· Stazionare e sedersi sui percorsi di accesso e di esodo e su ogni altro passaggio destinato ad uscita di sicurezza;

· Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto;

· Arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non destinate alla presenza ed allo stazionamento del pubblico;

· Svolgere qualsiasi genere di attività commerciale e non che non sia stata preventivamente autorizzata. per iscritto.

· Comportamenti capaci di creare situazioni pericolose, di mettere a repentaglio la sicurezza di qualsiasi persona o contrari all’ordine pubblico, tali da turbare in qualsiasi modo l’ordinato svolgimento di un Evento o di impedirne il pacifico godimento;

· Accedere e trattenersi in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;

· Esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori oche Interferisca con la segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite;

· Porre in essere atti aggressivi nei confronti del Personale di Sicurezza o del Personale addetto all’Evento;

RESTRIZIONI

Non sarà consentito introdurre:

- Armi da fuoco, armi finte od oggetti simili ad armi, coltelli e altri oggetti con bordi affilati o acuminati;

- Munizioni, munizioni finte o qualsiasi oggetto somigliante a munizioni;Materiale esplosivo o infiammabile, sostanze chimiche od ordigni incendiari;

- Fuochi d'artificio, razzi e petardi;

- Bottiglie di vetro, lattine o borracce di metallo;

- Bevande non alcoliche in bottiglie di plastica di capacità superiore a 0,5 litri (le bevande non alcoliche sono limitate a bottiglie di plastica non superiori a 0,5 litri senza tappo);

- Sostanze illecite, comprese droghe ed aghi (salvo se necessari per valide ragioni mediche);

- Pali, aste, bastoni, ombrelli, attrezzatura fotografica di grandi dimensioni, aste per selfie e mazze;

- Droni o dispositivi aerei teleguidati;

- Motocicli, biciclette, pattini, skateboard ed overboard;

- Attrezzatura di trasmissione elettronica, power bank o puntatori laser;

- Valigie, trolley, borse e zaini più grandi di15 litri, od oggetti troppo grandi per il controllo di sicurezza;

- Trombette da stadio, bombolette spray urticante e bombolette spray;

- Tende e sacchi a pelo;

- Strumenti musicali;

- Apparecchiature per la registrazione audio/video, macchine professionali e semiprofessionali, Go-Pro,Ipad e tablet;

- Caschi, catene e tutti gli altri oggetti atti ad offendere.

Il mancato rispetto del presente Regolamento può comportare l'allontanamento Dall'evento e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. Le Forze dell'ordine possono integrare il presente regolamento, anche a mezzo diffusione audio prima e durante l'Evento. verrà adottata ogni altra azione che si ritenga necessaria per fornire il massimo livello di sicurezza e il buon svolgimento dell'Evento.