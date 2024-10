Nei giorni scorsi un cittadino di Sassari è stato arrestato dagli agenti della Sezione Volanti per aver violato il divieto di avvicinamento alla madre.

Dopo l'alert giunto alla sala operativa, un equipaggio delle Volanti si è diretto rapidamente presso l’abitazione della donna, nei cui pressi sarebbe stato sorpreso il figlio, che aveva alle spalle numerosi episodi di violenza nei confronti della vittima.

Dai primi accertamenti è emerso che l'arrestato si era recato a casa della madre e, dopo il rifiuto della stessa di farlo accedere all’appartamento, questi si era recato in un bar ubicato nelle immediate adiacenze dell’immobile.

Per questo episodio l’uomo è stato tratto in arresto per violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.