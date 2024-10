Prenderà il via domani, 16 settembre 2022, l’undicesima edizione della “Corsa in Rosa”, manifestazione contro la violenza sulle donne che si svolgerà a Sassari dal 16 sino a domenica 18, giornata conclusiva dell’evento. Tre giorni di dibattiti, riflessioni, confronti per sensibilizzare sui temi dei diritti e per dire no alla violenza di genere.

L’Agenzia Accise, Dogane e Monopoli (ADM) sarà presente all’evento con un proprio stand allestito presso il “Villaggio Corsa in Rosa” nella centralissima Piazza d’Italia, nelle giornate dal 16 al 17 settembre dalle ore 8 alle 20, con la sua partecipazione intende dare risalto e forza al messaggio motore dell’evento.

I Funzionari ADM illustreranno le attività e gli obiettivi della sua mission istituzionale.

Lotta alla contraffazione, sicurezza dei prodotti e tutela del Made in Italy, attività di presidio e controllo sulle merci e viaggiatori per assicurare la regolarità dei traffici commerciali e la protezione della salute dei cittadini, costituiscono parte integrante delle attività che quotidianamente i Funzionari ADM svolgono nell’esercizio delle loro funzioni di controllo e vigilanza della riscossione dei tributi doganali, a tutela dell’erario unionale e nazionale.

Uno spazio sarà dedicato al Laboratorio Chimico di Cagliari. I chimici illustreranno quanto viene svolto presso le strutture specialistiche di ADM, mostreranno come si effettuano la classificazione e l’esame organolettico dell’olio extravergine di oliva, le analisi chimiche sul grano e sul vino ma anche quelle sui carburanti (in particolare gasolio), spesso oggetto di contraffazione. Inoltre, daranno dimostrazione di come vengono eseguiti i controlli sulle sostanze stupefacenti servendosi dell’apposita strumentazione.

Nello stand sarà installata una vetrinetta contenente alcuni reparti contraffatti e sequestrati al termine di operazioni compiute dai funzionari ADM e un apparecchio da intrattenimento, slot machine, illegale.

ADM ha avviato nuove progettualità tese a stabilire un legame forte con il Terzo settore sulle tematiche della disabilità, delle discriminazioni sul lavoro e sulle politiche sociali.

“La Dimensione sociale” è l’iniziativa sviluppata per creare un ponte tra il primo e terzo settore; in questo contesto si inserisce il progetto “contro la violenza di genere” che ha l’obiettivo di creare consapevolezza sui comportamenti violenti soprattutto tra i giovani.

Alla cerimonia di inaugurazione, che si terrà il 16 settembre 2022, ore 10, parteciperà il Direttore Territoriale ADM per la Sardegna, Roberto Chiara.