In Sardegna

Erano arrivati da poco in città quando il pullman a bordo del quale viaggiavano è stato bersagliato da una violenta sassaiola durata alcuni minuti. "Sono stati quelli della Torres" hanno denunciato gli ultras galluresi una volta arrivati a destinazione "noi non abbiamo mai avuto problemi con i tifosi del Latte Dolce, lo sanno tutti che non possono essere stati loro. E' tutta colpa di questa stupida rivalità tra Sassari e Olbia".