Era andata in Sicilia per cercare lavoro la 40enne sassarese che una volta ritornata in città, dopo due mesi, ha trovato un'amara sorpresa ad attenderla: la sua casa è stata occupata da altri.

"Una decina di persone si sono impossessate del mio appartamento" racconta Deborah, questo il nome della donna "ci sono adulti e bambini che non vogliono andare via e mi hanno aggredita."

L'appartamento, un alloggio popolare che si trova in Via Naitana a Li Punti, le era stato assegnato qualche anno fa dal Comune di Sassari per la posizione da lei raggiunta in graduatoria. Adesso Deborah, per rivendicare il diritto di ristabilirsi a casa sua, ha deciso di incatenarsi alla recinzione del cortile interno al palazzo, "Non mi muovo finché non potrò riavere la mia casa" ha promesso.