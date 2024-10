Gli agenti della sezione Volanti della Questura di Sassari hanno arrestato un sassarese di 38 anni, Giuseppe Tomaso Demartis, per resistenza, violenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale.

L'uomo, armato di pistola, si stava allontanando a bordo di un'auto da piazza Castello, dove i poliziotti erano intervenuti in seguito alla segnalazione di una rissa.

Gli agenti hanno identificato lui e un'altra persona che, come lui, si trovava nelle vicinanze dell'auto descritta nella segnalazione. Demartis, proprietario del veicolo, prima ha collaborato poi all'improvviso ha cambiato comportamento, inveendo contro gli uomini della pattuglia, spintonandoli, insultandoli e minacciandoli finché non è stato arrestato.

L'atteggiamento aggressivo dell'uomo è continuato anche in Questura, rendendo necessario l'intervento del personale sanitario, che l'ha accompagnato in ospedale per un trattamento di calmanti.