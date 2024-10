Dopo la messa in sicurezza del tratto di Ottava della ex strada statale 131, ora anche l'attraversamento pedonale all'altezza del quartiere periferico di Li Punti potrà avvenire senza alcun rischio da parte dei pedoni. In primavera l'Assessorato alla Mobilità aveva provveduto a tracciare la segnaletica orizzontale e successivamente l'Assessorato alle Manutenzioni aveva avviato i lavori di recupero e sistemazione della struttura, costruita diversi anni fa per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata in tutta sicurezza. Nei giorni scorsi l'intervento è stato ultimato ed ora il sottopassaggio è pronto per essere riaperto, dopo oltre vent'anni di attesa.

Venerdì 9 agosto alle ore 10.30 il Sindaco di Sassari, Gianfranco Ganau sarà a Li Punti per riaprire ufficialmente la struttura insieme agli Assessori alle Manutenzioni e alle Politiche della Mobilità, Stefano Perrone e Michele Azara.

Alla cerimonia sono state invitate le autorità civili e religiose, il Presidente e il consiglio della circoscrizionale n. 3 e il parroco della borgata Don Costantino Poddighe.