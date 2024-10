Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata travolta da un’utilitaria condotta da una donna. Una ragazza di 21 anni è stata trasportata all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, con assegnato un codice rosso, a seguito delle gravi ferite riportate.

L’incidente è avvenuto questa mattina all'incrocio tra via Flumenargia e via Deledda, a Sassari. L'automobilista si è subito fermata per soccorrere la giovane. Sul posto sono poi arrivati gli agenti della polizia locale di Sassari e un'ambulanza del 118 che ha trasportato la 21enne in ospedale. I vigili urbani stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.