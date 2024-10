Incidente stradale nella serata di ieri sulla "Buddi Buddi", la strada che collega Sassari a Platamona. Poco dopo le 21.30, un pedone è stato investito da un’auto mentre attraversava.

Immediato il soccorso dei passanti, che hanno lanciato l'allarme. Sul posto un'ambulanza del 118 che ha trasportato l'uomo all'ospedale di Sassari. L'investitore invece si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine per cercare di rintracciare il responsabile. Le testimonianze dei presenti al momento dell'accaduto potrebbero essere decisive per risalire al pirata della strada.