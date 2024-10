Una donna di 71 anni, Maria Luciana Biondi, e' stata questo pomeriggio investita e uccisa da una potente moto, guidata da un vigile urbano, nella via Pascoli, a poca distanza dal centro cittadino di Sassari.

Dalla ricostruzione dell'incidente, la donna avrebbe improvvisamente attraversato la strada prestando poca attenzione al traffico, tanto che il conducente della moto, che non ha riportato conseguenze, non ha potuto fare niente per evitarla. Il motociclista ha prestato i primi soccorsi e chiamato un'equipe del 118, che dopo averla caricata sull'ambulanza ha dovuto constatare la morte dell'anziana.

A quanto risulta, una quindicina d'anni fa anche il marito della vittima era morto, a Napoli, in conseguenza di un incidente stradale.