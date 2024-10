Nella giornata di sabato i poliziotti della Sezione Volanti della Questura di Sassari hanno arrestato due quarantenni pregiudicati per aver tentato un furto all’interno di un’abitazione nel quartiere cittadino dei Cappuccini.

I due uomini, noti alle forze dell’ordine per i loro trascorsi giudiziari, sono stati notati da una persona che li aveva visti poco prima in atteggiamenti sospetti aggirarsi nella zona e che ha quindi chiamato il numero di emergenza per segnalare il fatto.

Gli agenti, giunti immediatamente sul posto, hanno rintracciato uno dei due mentre tentava di allontanarsi dalla zona mentre il secondo è stato sorpreso all’interno del cortile prospiciente l’abitazione mentre danneggiava il portone per introdursi all’interno. Entrambi sono stati arrestati per tentato furto aggravato, e a seguito di udienza di convalida sono stati portati nel carcere di Bancali.