I Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari, nel corso dei servizi di controllo del territorio, sono intervenuti ieri sera, in zona Predda Niedda, per un incidente che ha coinvolto un pregiudicato di Sassari intento a rubare cavi di alimentazione in rame all’interno di un cantiere.

L’uomo, 40enne, è caduto da una gru sulla quale era salito per asportare meglio i cavi, procurandosi frattura del calcagno destro (45 giorni di prognosi dal Pronto Soccorso) .

I Carabinieri del Radiomobile, che hanno recuperato 20 metri di cavo elettrico già stipati in furgone, hanno denunciato in stato di libertà l’uomo per tentato furto aggravato, senza rintracciare il possibile complice che deve essersi dileguato nel buio.